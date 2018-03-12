Прокурор проводит проверку после обнаружения в Хабаровске мешка с руками

ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края поручила прокурору Хабаровска проверить соблюдение законодательства по захоронению невостребованных тел умерших после обнаружения в протоке реки Амур пакета с человеческими кистями, сообщает прокуратура в понедельник.

Как сообщалось ранее, в Хабаровске обнаружен мешок с 26-28 парами отрубленных человеческих кистей рук. Следственный комитет заявил, что останки не имеют криминального происхождения. По ним ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных телах. Останки не были утилизированы предусмотренным законом способом. Следователи СКР начали проверку.

"Прокурору Хабаровска поручено проверить соблюдение законодательства, регулирующего порядок захоронения невостребованных тел умерших в деятельности организаций, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.