Крупный пожар на шинном складе в Новосибирске локализовали

Пожар в промзоне в Новосибирске. 12 марта 2018

Пожар в промзоне в Новосибирске. 12 марта 2018

НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Крупный пожар на шинном складе на площади около 300 квадратных метров локализован в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает ГУМЧС по региону.

Как сообщалось, сообщение о пожаре на складе, расположенном по улице Шорная в Заельцовском районе Новосибирска, поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 06.25 (02.25 мск) понедельника. В связи с сильным задымлением близлежащей местности на месте пожара работает химико-радиометрическая лаборатория. Для тушения задействован пожарный поезд.

"В Новосибирске локализован крупный пожар, возникший утром 12 марта в промышленной зоне. Открытое горение ликвидировано. В настоящее время основные усилия пожарных направлены на разборку и проливку конструкций", — говорится в сообщении.

В главке МЧС России по Новосибирской области развернут оперативный штаб. На месте пожара продолжают работать 90 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. При полной ликвидации огня причина пожара будет установлена дознавателями МЧС России, которые также работают на месте. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем, отметили в управлении.

"Осуществляется непрерывный мониторинг окружающей среды. Задымление в зоне пожара угрозы населению не представляет. Передвижные лаборатории осуществляют замеры воздуха на предмет превышения предельно-допустимой концентрации", — сообщили в ГУМЧС, отметив, что превышения ПДК не обнаружено.

ГИБДД временно ограничила движение транспорта в районе пожара для беспрепятственного проезда и доступа пожарной техники к гидрантам. Проезд для пассажирского транспорта в этом районе открыт.