В Тюмени ликвидировали пожар в здании кафе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Крыша кафе горела в центре Тюмени на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар потушен, сообщил в понедельник РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.

По данным ведомства, в 04.55 по местному времени вспыхнуло кафе "Дом Еды", расположенное по адресу улица Герцена, 83в, в центре города, на так называемом "Цветном бульваре". В тушении участвовали 41 огнеборец и 17 единиц техники.

"Пожар ликвидирован. Ведется проливка и разборка конструкций. Сгорела крыша на площади одна тысяча "квадратов". Причины пока неизвестны. Их будут выяснять пожарные дознаватели", — сказал представитель ГУ МЧС.