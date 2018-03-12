Во Владивостоке не хватает площадок для складирования снега

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Сильный снегопад, который прошел во Владивостоке в последние выходные, привел к проблемам с вывозом снега из города – все площадки для складирования заполнены, сообщает мэрия.

Снегопад начался во Владивостоке 7 марта. За минувшие выходные в городе выпало 36 миллиметров осадков — почти полторы месячных нормы. По данным синоптиков, снегопад стал сильнейшим за текущий зимний период.

"Площадки для временного складирования снега во Владивостоке полностью заполнены: утвержденная снегоплощадка на улице Выселковой и временная на центральной площади не вмещают тот объем снега, который необходимо вывезти с городских улиц. Решается вопрос о выделении дополнительных мест для складирования снега, собранного с дорог, тротуаров, а также территорий предприятий", – говорится в сообщении.

Дорожные службы города пятые сутки чистят снег. Израсходовано более 2500 тонн пескосолевой смеси и более 800 кубов жидких реагентов. На дорогах работает 100 единиц муниципального парка и привлеченной техники. С городских улиц вывезли более 30 тысяч кубометров снега, отмечает мэрия.