В Грозном произошла задержка рейса на Москву из-за учений близ аэропорта

ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. Антитеррористические учения прошли в воскресенье с участием служб близ аэропорта Грозного, в настоящее время он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в МВД по Чечне.

В воскресенье вечером на сайте издания "Спорт-Экспресс" появилось сообщение, что футболисты ЦСКА после матча с грозненским клубом "Ахмат" не могут вылететь из грозненского аэропорта в Москву из-за угрозы теракта.

"Подразделения, дислоцированные в районе аэропорта служб и подразделений, проводили в воскресенье плановые антитеррористические учения в районе грозненского аэропорта, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", — отметил представитель ведомства. По его словам, "проверка показала высокую готовность к отражению любой угрозы".

В грозненском аэропорту РИА Новости сообщили, что "пассажиры уже на борту и самолет готовится к вылету". По расписание рейс "Грозный-Москва" должен был вылететь в 18.55 мск.