СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Жильцам 20 квартир дома в Краснодаре, где в субботу произошел взрыв газа, начали выдавать по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Утром в субботу в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская взорвался бытовой газ, пожара после ЧП не произошло. В МЧС рассказали, что частично обрушилась стена на пятом и четвертом этаже. Повреждена часть кровли над пятым этажом. Было эвакуировано 30 человек. Уточняется, что погибших нет, пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет. По факту ЧП следственные органы завели уголовное дело.

"Единовременную материальную помощь жильцам начали выдавать 11 марта в фойе школы № 16 во второй половине дня. Она осуществляется по 10 тысяч рублей на одну квартиру в четвертом подъезде. Выплату на первоочередные нужды получат проживающие в доме собственники и арендаторы жилых помещений. Всего — 20 квартир", — уточняет пресс-служба.

Отмечается, что разбор конструкций и подготовка к аварийному демонтажу на верхних этажах дома идет в течение дня 11 марта. Как заявил глава Краснодара Евгений Первышов, в связи со сложностью предстоящих работ по демонтажу поврежденных конструкций здания это займет несколько дней.

"С 10 марта введен режим ЧС в границах данного дома. На месте работает группа экспертов, которые оценивают состояние несущих конструкций, определяют степень их повреждений, чтобы в дальнейшем разработать проект аварийного демонтажа. Окончательные выводы о сроках восстановления подъезда можно будет сделать только после завершения всех демонтажных работ", — сообщает администрация со ссылкой на Первышова.

Проведенный осмотр выявил, что есть повреждение несущей стены на пятом этаже, которая накренилась. Для дальнейших работ ее требуется укрепить и усилить, чтобы предотвратить обрушение. Для этого будут сварены металлические подпорки, сообщает пресс-служба. Отмечается, что доступ жильцов пострадавшего от взрыва газа подъезда к своим квартирам пока невозможен в целях безопасности.

На весь период проведения демонтажных и восстановительных работ тем жильцам, которым это необходимо, будет обеспечено временное проживание в гостинице "Кавказ". Также в городском оперативном штабе, который развернут в школе №16, организован прием специалиста УФМС, чтобы при необходимости оперативно оказать помощь жильцам четвертого подъезда с восстановлением документов, говорится в сообщении мэрии.