В Сети появилось видео смертельного ДТП с автобусом в Сочи

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео столкновения иномарки с автобусом в тоннеле по дороге в Красную Поляну.

Запись была сделана камерами наблюдения. На ролике видно, как легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автобус.

Авария произошла вечером 10 марта на трассе А-149. Автомобиль Lexus на большой скорости влетел в рейсовый автобус, следовавший по маршруту Адлер — Красная Поляна.

За рулем иномарки был известный в Сочи хореограф, руководитель ансамбля "Легенда" Лаша Беришвили. Мужчина погиб на месте. Водитель автобуса и двое пассажиров доставлены в больницу.