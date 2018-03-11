Председателя "Яблока" отпустили из столичного ОВД без составления протокола

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову отпустили из отдела внутренних дел в Москве без составления протокола, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Татьяна Бибина.

"Только что отпустили, взяли объяснение. Протокол не составляли на Эмилию Слабунову", — сказала она.

Ранее Бибина сообщила РИА Новости, что Слабунова была доставлена в ОВД Останкинского района за нарушение закона о митингах. По ее словам, акция проводилась против строительства колеса обозрения в природоохранной зоне ВДНХ.

Пресс-служба ГУМВД по столице заявила РИА Новости, что Слабунова, а также еще двое мужчин "пытались использовать площадку согласованного в установленном порядке праздничного мероприятия, посвященного Дню матери, для доведения до граждан информации политической тематики", вследствие чего были задержаны и доставлены в отдел полиции.