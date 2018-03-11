В МВД объяснили задержание лидера "Яблока" Слабуновой

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову и еще двоих мужчин задержали в Москве за несоответствие заявленной тематике организованного ими митинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Ранее пресс-секретарь Слабуновой Татьяна Бибина сообщила РИА Новости, что председатель "Яблока" была доставлена в ОВД Останкинского района за нарушение закона о митингах. По ее словам, акция проводилась против строительства колеса обозрения в природоохранной зоне ВДНХ.

"В Останкинском районе Москвы были задержаны трое граждан: Э. Слабунова, С. Цукасов и О. Сулакадзе, которые пытались использовать площадку согласованного в установленном порядке праздничного мероприятия, посвященного Дню матери, для доведения до граждан информации политической тематики", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все трое были доставлены в отдел полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях по статье 20.2 КоАП РФ.

"После составления протоколов граждане будут отпущены", — подчеркнули в полиции.