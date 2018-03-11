Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании Пулково

В новом терминале аэропорта Пулково в Петербурге. Архивное фото

В новом терминале аэропорта Пулково в Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге задержала мужчину, сообщившего о якобы минировании аэропорта Пулково, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, неизвестный гражданин позвонил в полицию 8 марта и сообщил о якобы минировании аэропорта.

"Десятого марта в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан и доставлен в отдел полиции 30-летний неработающий, который изобличен в том, что совершил звонок из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.