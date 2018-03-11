В Самарской области шесть человек отравились парами углеводородов

САМАРА, 11 мар — РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате отравления парами углеводородов на одном из предприятий компании "Самаранефтегаз" в Самарской области, сообщила в воскресенье РИА Новости представитель областного СУСК РФ.

"Рабочие "Самаранефтегаза" отравились парами углеводородов. По предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро пострадали", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что ЧП произошло в субботу днем на одном из предприятий компании "Самаранефтегаз" в поселке Мирный Красноярского района Самарской области. По факту случившегося следователи начали доследственную проверку, назначены необходимые экспертизы.

АО "Самаранефтегаз" – нефтедобывающее предприятие ПАО "НК "Роснефть".