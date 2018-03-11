МВД уволило полицейского из Дагестана, застрелившего двух человек

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Полицейский, застреливший двух мужчин на окраине села Герга Каякентского района Дагестана, уволен со службы, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.
"Сегодня, приказом министра внутренних дел по Республике Дагестан, сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве двух человек 9 марта на окраине села Герга Каякентского района, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — говорится в сообщении.
Как отмечается, непосредственные руководители бывшего полицейского привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Республиканское управление СК ранее сообщило, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство двух или более лиц" и "Незаконный оборот оружия".