Керченская переправа возобновила работу

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Керченская паромная переправа, которая связывает полуостров Крым с материковой частью России, возобновила свою работу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС РФ по республике Крым.

Ранее МЧС сообщало, что из-за плохой видимости и тумана работа переправы была приостановлена.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив.