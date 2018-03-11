В Краснодаре около 25 тысяч человек остались без энергоснабжения

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Около 25 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодаре по причине неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе, опубликованной Минэнерго.

"Десятого марта с 21.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ в зоне ответственности ТСО АО "НЭСК-электросети". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар (около 25 тысяч человек)", — говорится в справке.

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам привлечено восемь бригад в составе 24 человек и восемь единиц специальной техники.