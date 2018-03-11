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Происшествия

Гранаты из хлеба и пули из подшипников: самое необычное оружие преступников

08:0011.03.2018
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкОдин из образцов подарочного и наградного оружия для министерства обороны РФ Златоустовской оружейной фабрикиОдин из образцов подарочного и наградного оружия для министерства обороны РФ Златоустовской оружейной фабрики
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. "Пистолет для киллеров" — самозарядный армейский ТТ в "лихие девяностые" снискал себе дурную славу. Дешевый, надежный и убойный "ствол", наряду с автоматом Калашникова, пользовался бешеной популярностью в криминальных кругах. Однако преступники порой шли на дело и с более экзотичным оружием: от самурайских мечей и стреляющих ручек до… тяжелой бронетехники. РИА Новости рассказывает о необычных образцах из арсенала уголовников.

Советский "Узи"

Самодельный малокалиберный шариковый пистолет-пулемет Толстопятовых — так оперативники называли оружие известной ростовской банды "Фантомасов". В середине 1960-х по городу прокатилась волна налетов на сберкассы и инкассаторов. По словам очевидцев, грабители в масках были вооружены автоматами, напоминающими израильские "Узи". Предполагали даже, что их могли привезти из-за границы.

Самодельный малокалиберный пистолет-пулемет Толстопятовых
Самодельный малокалиберный пистолет-пулемет Толстопятовых

После задержания банды выяснилось, что это не "Узи", а собственное творение лидера группировки Вячеслава Толстопятова. Он сам разработал чертежи пистолета-пулемета и попросил друзей-заводчан выточить на станках необходимые детали. Длина пистолета-пулемета — 65 сантиметров, вместо пуль использовались 8-миллиметровые стальные шарики для подшипников. Емкость магазина — 20 патронов. Стрелять можно было как одиночными, так и очередью.

На "стрелку" — на танке

В 1993 году в Нижнем Тагиле две ОПГ, не поделившие сферы влияния, забили "стрелку" в Дзержинском районе города — там, где находится знаменитый "Уралвагонзавод", крупнейший российский производитель тяжелой бронетехники.

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкТанк участников отборочного этапа конкурса "Танковый биатлон-2018"
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Танк участников отборочного этапа конкурса "Танковый биатлон-2018"


В это время с испытательного полигона на территорию завода возвращался танк Т-72. Преступники, угрожая экипажу автоматами, угнали боевую машину. К счастью, спор разрешился без стрельбы — разумеется, в пользу "танкистов". Интересно, что бандиты вернули Т-72 на завод. Впрочем, чуть позже они все же получили небольшие сроки за угон автотранспорта и хулиганство.

Стреляющая авторучка

Самодельные авторучки-пистолеты давно уже не только атрибут фильмов про Джеймса Бонда. В январе 2017-го житель Владимирской области, как считает следствие, с помощью этого необычного аксессуара по заказу своего приятеля убил менеджера одного из городских магазинов. Под видом покупателя он спокойно зашел в торговый павильон, а когда продавец повернулся спиной, выстрелил ему в затылок. Установить конструктора стреляющей авторучки полицейским пока не удалось.

© Фото : предоставлено пресс-службой СУ СКР по Владимирской областиФото со следственного эксперимента
© Фото : предоставлено пресс-службой СУ СКР по Владимирской области
Фото со следственного эксперимента

Между тем в юридической практике нередки обвинительные приговоры, в которых фигурирует этот безобидный на первый взгляд предмет. Стреляющая авторучка, как правило, весит 150-200 граммов. Длина ствола — около пяти сантиметров, дальность стрельбы — 25-30 метров. Причем в отдельных экземплярах могут использоваться патроны калибра 7,62 миллиметра.

Самураи из Мытищ

При разбойных нападениях ножи и мечи идут в ход не реже автоматов и пистолетов. В подмосковных Мытищах зимой 2014-го несколько вооруженных самурайскими катанами бандитов проникли ночью в частный дом. Связали хозяев, вынесли сейф с деньгами и драгоценностями, бытовую технику. Общая стоимость украденного — 2,5 миллиона рублей. Оперативники довольно быстро вышли на след налетчиков и вскоре задержали двух уроженцев Узбекистана. В ходе обысков полицейские обнаружили те самые мечи. У себя на родине оба грабителя уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

© ГУ МВД России по Московской областиДва самурайских меча, изъятые в ходе обыска у подозреваемых в совершении разбойного нападения на жителей частного дома в г. Мытищи
© ГУ МВД России по Московской области
Два самурайских меча, изъятые в ходе обыска у подозреваемых в совершении разбойного нападения на жителей частного дома в г. Мытищи

Хлебная граната

Пытавшиеся совершить побег заключенные питерских Крестов вооружились "лимонкой" Ф-1 из… хлебного мякиша. "Гранату" изготовил вор-рецидивист Юрий Перепелкин, обвиняемый в убийстве. Ему грозила смертная казнь, поэтому в феврале 1992-го он вместе с несколькими зэками решился на побег.

© Фото : Федор Телков / Денис Тарасов, из проекта "Обратная сторона стены"Муляж гранаты из хлебного мякиша в музее СИЗО-1 в Екатеринбурге
© Фото : Федор Телков / Денис Тарасов, из проекта "Обратная сторона стены"
Муляж гранаты из хлебного мякиша в музее СИЗО-1 в Екатеринбурге

Угрожая "гранатой", уголовники пытались остановить роту поднятых по тревоге спецназовцев. Однако те не испугались хлебной "лимонки" и отрезали беглецам путь на волю. Бандиты, взяв в заложники двух сотрудников СИЗО, закрылись в одном из внутренних помещений. Через несколько часов преступников обезвредили.

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