В Сургуте мужчина зарезал посетителя ТЦ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мар — РИА Новости. Мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра "Аура" в Сургуте, пострадавший скончался на месте, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Югре.
"Он (нападавший) сам явился в полицию. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ "Убийство", — отметил собеседник агентства.
В пресс-службе следственного управления журналистам рассказали, что участники конфликта были знакомы. Как отметили в ведомстве, подозреваемый в совершении убийства уже дал признательные показания, в настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах города, предполагается, что конфликт между молодыми людьми мог разгореться из-за девушки.