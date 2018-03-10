В Сургуте мужчина зарезал посетителя ТЦ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мар — РИА Новости. Мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра "Аура" в Сургуте, пострадавший скончался на месте, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Югре.

Инцидент произошел около полудня в субботу. По данным следователей, один из посетителей напал с ножом на другого, в результате чего пострадавший скончался. Изначально очевидцы в социальных сетях заявляли, что погибший трудился охранником в торговом центре, однако эта информация не подтвердилась.

"Он (нападавший) сам явился в полицию. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ "Убийство", — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления журналистам рассказали, что участники конфликта были знакомы. Как отметили в ведомстве, подозреваемый в совершении убийства уже дал признательные показания, в настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах города, предполагается, что конфликт между молодыми людьми мог разгореться из-за девушки.