В ДТП с грузовиком под Челябинском погибли три человека

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Челябинской области в субботу, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

"Сегодня около 07.00 (05.00 мск) в Брединском районе Челябинской области на 198 километре автодороги Черноречье – Бреды произошло столкновение автомобиля KIA ceed с автомобилем MAN. В результате ДТП водитель иномарки и две женщины-пассажиры скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Водитель грузового автомобиля 1965 года рождения получил травмы и был госпитализирован, уточняется в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, добавляет пресс-служба.