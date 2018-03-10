Под Иркутском легковушка столкнулась со скорой

ИРКУТСК, 10 мар — РИА Новости. В Киренском районе Иркутской области легковой автомобиль, выехав на встречную полосу, столкнулся с машиной скорой помощи, в результате лобового столкновения два человека госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.

"Водитель "скорой" и медики не пострадали. Два человека из иномарки, водитель и пассажир, госпитализированы. По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя Honda Accord, который выехал на встречную полосу", — сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.

По данным полиции, бригада скорой помощи ехала на вызов в деревню Алымовка, но после лобового столкновения автомобиль не смог продолжать движение. Сотрудники ГИБДД разбираются в случившемся.