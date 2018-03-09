Пожарные на Урале локализовали возгорание на складе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Пожарные в Екатеринбурге локализовали возгорание в складском помещении на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что пожар возник на складе по улице Бисертская.

"Менее чем за два часа пожарные локализовали пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на улице Бисертская в Екатеринбурге. Быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка. Пожарные приняли все меры к недопущению распространения огня и защитили от пожара примыкающее здание, из которого вынесли 22 газовых баллона", — говорится в сообщении.

Более 50 пожарных и 19 единиц пожарно-спасательной техники продолжают тушение пожара в складском помещении. Информации о пострадавших пока не поступало. Причина пожара устанавливается, уточняет ГУМЧС.