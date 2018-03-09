В Екатеринбурге загорелся склад на площади тысяча квадратных метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Пожарные в Екатеринбурге тушат крупный пожар на территории склада: площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 1000 квадратных метров, сообщает в пятницу ГУМЧС по Свердловской области.
Пожар на Елизавете. Горит мебельная фабрика.. https://t.co/1IwOe2oyiB pic.twitter.com/7Hcir2aux2— INBURG Екатеринбург (@inburgru) 9 марта 2018 г.
"В Екатеринбурге на улице Бисертская пожарно-спасательные подразделения тушат крупный пожар. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, горит складское помещение", — говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 19 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека. Дополнительно к месту пожара следует передвижной пожарный водоем объемом 10 тонн, уточняет ГУМЧС.
Информации о пострадавших пока нет.
Пожар на Бисертской, 132.. https://t.co/2zlGf6cIlL pic.twitter.com/VmDnhX6x02— INBURG Екатеринбург (@inburgru) 9 марта 2018 г.