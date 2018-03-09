Житель Тамбова забил до смерти четырехлетнюю падчерицу за непослушание

ВОРОНЕЖ, 9 мар — РИА Новости. Житель Тамбова в Международный женский день избил до смерти четырехлетнюю дочь своей сожительницы за капризы и непослушание, сообщает региональное управление СК РФ.

Следственные органы в пятницу получили данные об обнаружении в квартире Тамбова тела четырехлетней девочки с многочисленными травмами на голове и теле. СК возбудил дело по статье "убийство малолетней", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний сожитель матери ребенка.

"По версии следствия, вечером 8 марта 2018 года подозреваемый подверг избиению за непослушание и капризы малолетнюю дочь своей сожительницы. Утром следующего дня мама девочки обнаружила ее мертвой и позвонила в полицию. Малолетняя скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы", — говорится в сообщении.

Следователи допросили мать потерпевшей, родственников и других свидетелей. Устанавливается, состояла ли семья на учетах в органах профилактики, были ли ранее зафиксированы факты насилия по отношению к ребенку, имеются ли данные об условиях проживания и воспитания детей в семье.

В ближайшее время подозреваемому выберут меру пресечения в виде заключения под стражу, заявляют следователи.