СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре под Омском

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух девочек и их дедушки на пожаре в Омской области, говорится в сообщении на сайте СК РФ по региону.

Как уточняется, возгорание произошло утром в пятницу, когда отец детей находился на работе, а мама со старшей 10-летней дочерью ушла к родственникам. Младшие дочери 2 и 5 лет остались дома с 75-летним дедушкой.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме в деревне Кирсаново Горьковского района, во время которого погибли две девочки и их дедушка, по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

© Фото : ГУ МЧС России по Омской области Последствия пожара в частном двухквартирном доме в деревне Кирсаново Горьковского района Омской области. 9 марта 2018 © Фото : ГУ МЧС России по Омской области Последствия пожара в частном двухквартирном доме в деревне Кирсаново Горьковского района Омской области. 9 марта 2018

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, а причиной смерти людей — отравление угарным газом.