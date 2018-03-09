В Оренбурге задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына, тела которых были найдены с многочисленными ножевыми ранениями в Оренбурге. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Задержаны три человека — жители Абдулинского района Оренбургской области 1978, 1975 и 1972 годов рождения. Расследование уголовного дела по статье "Убийство" продолжается. Выясняются мотивы преступления и роль каждого из подозреваемых.

Ранее стало известно, что тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены 17 января в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге. В региональном управлении СК заявили, что лица, причастные к жестокому убийству, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. Следователи рассматривали различные версии происшествия, в том числе убийство из-за профессиональной деятельности бизнесмена.

Правоохранители объявили вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию о преступнике. Также полиция распространила фоторобот предполагаемого убийцы, который передвигался на автомобиле марки "Лада Приора" или "Лада Гранта" черного цвета. Сообщали, что мужчине около 35-40 лет, он славянской внешности, его рост 175-180 сантиметров.