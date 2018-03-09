Пожар в цехе по переработке рыбы в Красноярском крае ликвидировали

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в цеху по переработке рыбы в Красноярском крае, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 14:20 (10:20 мск) пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 20 человек, 5 единиц техники", — говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что в здании цеха по переработке рыбы в Балахтинском районе Красноярского края произошло возгорание на площади 3000 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.