Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Якутии увеличилось до девяти

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Девять человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом в Якутии, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщается на сайте главка регионального СК.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости о том, что в Горном районе Якутии при столкновении частного микроавтобуса с грузовой автомашиной четыре человека погибли, еще пять пострадали.

"В хирургическое отделение Горной центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести доставлены девять человек, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне автомобиля находилось 14 человек, среди пострадавших есть семилетний ребенок, его состояние опасения у медиков не вызывает.

СК проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".