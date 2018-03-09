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Происшествия

"Если надо — они готовы погибнуть": как служат разыскные собаки МВД

08:0009.03.2018
(обновлено: 08:17 09.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТренировка служебной собаки в Центре кинологической службы МВД в МосквеТренировка служебной собаки в Центре кинологической службы МВД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Быстро выйти на след убийцы или отыскать в огромном парке тайник с "закладкой" наркотиков — при решении некоторых оперативных задач без четвероногих помощников просто не обойтись.

Щенок Добрыня на руках у полицейского. Архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin
УВД на московском метрополитене закупает немецких овчарок на 2 млн рублей
По официальной статистике, только в Западном административном округе Москвы за прошлый год собаки участвовали в раскрытии более 300 различных преступлений, в том числе убийств, изнасилований и разбоев. О том, как готовят служебных собак к опасным спецзаданиям и какая им полагается пенсия, — в репортаже РИА Новости из окружного Центра кинологической службы МВД.

Естественный отбор

Для службы в полиции отбирают щенков в возрасте минимум шесть месяцев. Все проходят серьезную проверку — в среднем из десяти кандидатов годными признают только двух. Полицейские кинологи могут брать щенков не только у профессиональных заводчиков, но и у обычных граждан. Родословная собаки тут никого не волнует. "Гораздо важнее ее рабочие качества, — объясняет РИА Новости инспектор Центра кинологической службы УВД Западного административного округа (ЗАО) Сергей Килов. — Сначала мы вывозим кандидатов в непривычное для них место и бросаем мячик. Те щенки, которые не теряются и бегут за ним, проходят дальше. Остальные отсеиваются. Затем стреляем из сигнального пистолета, чтобы посмотреть реакцию. Если собака никак не отреагировала на громкий звук и продолжает играть с мячом, она допускается к следующему испытанию".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТренировка служебной собаки в Центре кинологической службы МВД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тренировка служебной собаки в Центре кинологической службы МВД в Москве

На третьем этапе щенкам бросают какой-нибудь непонятный и устрашающий предмет. "Например, намотанный на бутылки поролон с металлическими побрякушками, — продолжает полицейский. — Нужно, чтобы собака его не испугалась, а наоборот — принялась с ним играть. Словом, у нее всегда должен сохраняться интерес к игре, ведь именно так проходит вся дрессировка".
Отобранных щенков отправляют либо в школу служебно-разыскного собаководства (в России их три — в Уфе, Ростове-на-Дону и Егорьевске), либо в кинологические центры МВД в Москве и Подмосковье. Обучение занимает от шести месяцев до года. После экзаменов собаки становятся полноправными "сотрудниками" МВД. На каждую заводится личное дело, где фиксируется участие в раскрытии преступлений. Даже несмотря на высокие показатели работы, все собаки каждый год должны подтверждать свою квалификацию".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦентр кинологической службы МВД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центр кинологической службы МВД в Москве

"Псы-наркоманы"

"Есть три направления работы: наркотики, взрывчатка и люди, — рассказывает РИА Новости начальник Центра кинологической службы УВД ЗАО Александр Воздвиженский. — И в каждом используются разные собаки. Одни натасканы на обнаружение оружия, другие — на запрещенные вещества, третьи — на людей".

Благодаря четвероногим питомцам только в Москве в 2017 году раскрыли 156 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. "Есть миф, что для этого собак "подсаживают" на наркотики, — продолжает полицейский. — На самом деле для обучения используются специальные пробники с запахом, идентичным героину или кокаину. Собаке этого вполне достаточно. На тренировках мы даем ей понюхать сверток с таким пробником, а потом прячем его под сиденье машины или еще куда-нибудь".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБаночки с имитатором кокаина для тренировки служебных собак в Центре кинологической службы МВД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Баночки с имитатором кокаина для тренировки служебных собак в Центре кинологической службы МВД в Москве

Но порой даже самый острый собачий нюх не помогает. "Некоторые преступники действуют очень изощренно, — отмечает Воздвиженский. — Драгдилеры стараются упаковать свой товар так, чтобы от него не исходило никакого запаха. А если нет запаха, то искать бесполезно. Таких наркоторговцев вычисляют оперативным путем".

По мнению экспертов, ни одно техническое средство не сравнится с обонянием собаки, способной с точностью до 98% определить место, где скрыты взрывчатка, патроны или оружие. "Для обучения у нас есть разные образцы. Например, пистолеты со склада пахнут оружейным маслом, — объясняет Воздвиженский. — "Стволы", из которых стреляли, уже отдают порохом. То есть у каждого "огнестрела" свой специфический запах, и собака должна его различать".
Собак, натасканных на поиск взрывчатых веществ, привлекают к работе чаще других. "Ни одно массовое мероприятие не обходится без нас, — говорит Сергей Килов. — Даже на пикете из двух человек обязательно должен присутствовать наш пес". 

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТренировка служебной собаки в Центре кинологической службы МВД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тренировка служебной собаки в Центре кинологической службы МВД в Москве

Собачья элита

По мнению кинологов, самое сложное направление — так называемая следовая работа. "У наркотиков и взрывчатки вполне определенные запахи, а разыскная собака ищет то, что ей дают понюхать, — объясняет Килов. — Это может быть запах преступника, потерпевшего, пропавшего человека, фрагмент тела, одежда и так далее. Например, арестованный бандит успел спрятать нож. Собака должна найти его по запаху владельца. Причем если холодное оружие было в крови, то пес будет искать его по запаху убитого или раненного им человека. Это гораздо проще".

Разыскная собака может идти по следу хоть десять километров — пока он не прервется. "Как только преступник садится в машину или в общественный транспорт, следы сразу теряются. В прошлом году в Филевском парке орудовал серийный грабитель — более десяти разбойных нападений. Мы выезжали на все эпизоды. Однажды пес по кличке Барри взял след и привел нас к подъезду дома в соседнем районе, — вспоминает Воздвиженский. — Там висела видеокамера и оперативники смогли рассмотреть на кадрах лицо преступника, который прошел мимо. Позже бандита опознали и задержали в парке. Как выяснилось, он жил на другом конце Москвы и специально приезжал в Фили грабить людей. После чего пешком шел до метро и возвращался домой". 

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСлужебно-розыскная собака Бари
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебно-розыскная собака Бари

Как правило, разыскных псов натаскивают не только на поиск, но и на задержание преступников. "Если потребуется, собака будет атаковать, пока ее не отзовет хозяин либо она не погибнет от рук бандита, — рассказывает полицейский. — Кстати, наши питомцы принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики".

Счастливая пенсия

Большинство служебных собак в Министерстве внутренних дел — немецкие овчарки. "Это универсальная порода, им не холодно зимой и не жарко летом. К тому же они способны работать по любому из направлений, — объясняет Воздвиженский. — Скажем, ротвейлер — это охранный пес, его бесполезно натаскивать на наркотики или взрывчатку. Ротвейлеры обычно несут конвойную службу. Также мы используем голден-ретриверов и лабрадоров. Они работают по взрывчатке, а спаниели хорошо ищут наркотики".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТренировка служебной собаки в Центре кинологической службы МВД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тренировка служебной собаки в Центре кинологической службы МВД в Москве

Средний срок службы собак в системе МВД — восемь-десять лет. "Потом мы стараемся пристроить их в хорошие руки, — резюмирует полицейский. — Очень часто питомцев забирают наши сотрудники домой или для охраны дачи. Также их может взять кто-нибудь из знакомых. В общем, всех собак ждет хорошая пенсия".

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