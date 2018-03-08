В Москве на ТТК при столкновении грузовика с легковушкой погиб человек

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Трофимовской эстакаде на внешней стороне ТТК по неустановленным причинам грузовик совершил столкновение с впереди идущей легковой машиной. По предварительным данным, один человек скончался, двое пострадали", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают полицейские.