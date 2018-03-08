В Самаре нашли двух пропавших девочек-подростков

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Полицейские в Самаре нашли двух девочек-подростков, не вернувшихся в среду из школы, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают пропавших в Октябрьском районе Самары двух 13-летних девочек, которые 7 марта ушли в школу и не вернулись домой.

"Девочки были обнаружены сотрудниками полиции в торговом центре в компании знакомых подростков", — говорится в сообщении.

Девочки пояснили, что, не сообщая родителям о своем местонахождении, не осознавали последствий, к которым привело их исчезновение. В отношении них не было совершено противоправных действий. По данным МВД, подростки воспитываются в неполных семьях, на профилактическом учете не состоят.

"В настоящее время в отношении подростков и их родителей правоохранительными органами проводится проверка", — добавляют в ведомстве.