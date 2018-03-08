На рынке под Ростовом-на-Дону вспыхнул пожар

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Пожар произошел на рынке под Ростовом-на-Дону на площади 600 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

По его словам, возгорание произошло на территории овощного рынка по адресу: город Аксай, Аксайский проспект, дом 12.

"Пожар в здании кафе с переходом на четыре овощных павильона под одной кровлей на площади 600 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства

Он добавил, что проводится тушение по второму номеру вызова, сил и средств для ликвидации возгорания достаточно.