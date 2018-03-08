На рынке под Ростовом-на-Дону вспыхнул пожар

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Пожар произошел на рынке под Ростовом-на-Дону на площади 600 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Пожар в здании кафе с переходом на четыре овощных павильона под одной кровлей на площади 600 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства
Он добавил, что проводится тушение по второму номеру вызова, сил и средств для ликвидации возгорания достаточно.