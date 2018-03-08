В Самаре полиция ищет двух девочек, не вернувшихся вчера из школы

САМАРА, 8 мар — РИА Новости. Полицейские разыскивают пропавших в Октябрьском районе Самары двух 13-летних девочек, сообщает в четверг ГУМВД России по Самарской области.

"Седьмого марта в 16.00 из школы в Октябрьском районе г. Самара ушли и до настоящего момента не вернулись две несовершеннолетние девочки", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, одна из пропавших девочек была одета в черную куртку с серыми полосками на рукавах, черный свитер, синие штаны с полосами по бокам из кожи и белые кроссовки. Рост ребенка 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, европейской внешности, волосы волнистые каштановые ниже плеч.

Вторая девочка была одета в темно-синюю куртку до колен, розовую шапку, черные джинсы и кроссовки "на платформе" камуфляжного цвета. При себе у нее был рюкзак темно-синего цвета. Рост ребенка 160-170 сантиметров, среднего телосложения, европейской внешности, волосы светлые ниже плеч.

В ГУМВД добавили, что фотография и описание одежды девочек направлены во все дежурные части территориальных органов внутренних дел самарского региона, доведены патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. "Полицейские обследуют крупные торговые центры, компьютерные клубы, развлекательные заведения, расположенные на территории города. Представители правоохранительных органов проводят работу среди друзей, одноклассников и родственников", — отмечается в сообщении.

Полицейские просят всех, кто может владеть информацией о местонахождении детей, сообщить в ближайшее отделение полиции.