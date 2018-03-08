Полиция проверяет данные о постороннем предмете в Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку информации от неизвестного о постороннем предмете в аэропорту Пулково в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УТ МВД России по СЗФО.

"В настоящее время сотрудники транспортной полиции поводят проверочные мероприятия в аэропорту. В 9.50 поступил звонок от неизвестного гражданина, который сообщил, что в аэропорту находится посторонний предмет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, аэропорт работает в штатном режиме.