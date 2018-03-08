Известную британскую путешественницу эвакуировали с Северной Земли

КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Известную британскую путешественницу Ханну МакКинд и ее спутника из Канады, которые в силу обстоятельств с конца февраля не могли вылететь с мыса Арктический (остров Комсомолец, архипелаг Северная Земля), эвакуировали в Хатангу, сообщила РИА Новости представитель красноярской авиакомпании "КрасАвиа".

Ранее сообщалось, что Ханна и ее спутник принимали участие в экстремальном туре, организованном петербургской туристической компанией. Во время посадки в одной из промежуточных точек путешествия вертолет получил повреждения, и пилоты не смогли продолжить полет. Это произошло в самой северной точке Красноярского края, на мысе Арктическом. Путешественницы и ее спутника в момент аварии в вертолете не было — их высадили ранее. МакКинд связалась с мэрией Красноярска, найдя телефоны на англоязычной версии сайта, и попросила о помощи. Изначально предполагалось, что путешественников эвакуируют 1-2 марта, однако из-за сложной логистики ожидание затянулось.

"МакКинд, ее спутника и представителей турфирмы эвакуировали с острова на севере Красноярского края, доставили в Хатангу. Сейчас МакКинд и ее спутник в Красноярске. Здесь уже летают регулярные рейсы — путешественники смогут добраться, куда им необходимо, самостоятельно", — сказала собеседница агентства.

Ранее Западно-Сибирское СУСК на транспорте сообщило, что 24 февраля вертолет Ми-8 на борту которого находились четыре члена экипажа и два пассажира, совершил жесткую посадку на мысе Арктический под Красноярском. В результате один человек получил ушиб. По данным ведомства, воздушное судно принадлежит компании "КрасАвиа".

МаКинд не в первый раз покоряет Север. На ее счету множество экспедиций, а в 2006 году 44-летняя британка поставила рекорд, быстрее всех в мире достигнув Южного полюса в одиночку. Десять лет назад она оставила попытки стать первой женщиной, покорившей Северный полюс без чьей-либо помощи, после того как получила серьезные травмы. Экспедиция по Красноярскому краю носила для путешественницы туристический характер.