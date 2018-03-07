В Ростовской области в ДТП с КамАЗом погиб человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар — РИА Новости. Водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Нальчик, погиб после столкновения пассажирского транспорта с КАМАЗом в Ростовской области, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в среду 7 марта в 21.00 мск в Чертковском районе Ростовской области на 821-м километре автодороги М-4 "Дон".

"По предварительным данным, водитель 1963 года рождения автобуса "Неоплан" (движущийся по маршруту Москва — Нальчик), не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ, движущемся в попутном направлении, под управлением водителя 1966 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался в больнице. На момент ДТП в автобусе находилось 12 пассажиров, из них никто не пострадал. Полицейскими проводится проверка по данному факту.