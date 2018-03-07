Суд арестовал нового гендиректора красноярской авиакомпании "КрасАвиа"

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Суд арестовал нового генерального директора красноярской авиакомпании "КрасАвиа" Ивана Попова, который подозревается в присвоении около 40 миллионов рублей, совершенном еще до назначения на должность и в другой компании, сообщает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Ранее в управлении, не раскрывая подробностей, сообщили, что Попов был задержан.

"Обвиняемый арестован", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следователи управления Сибирского ЛУ МВД России по материалам проверки, проведенной Красноярской транспортной прокуратурой, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) в отношении генерального директора государственной авиакомпании.

По данным управления, в ходе проверки законодательства о безопасности полетов установлено, что фигурант до назначения на новую должность являлся руководителем частной авиакомпании и заключил договор на оказание услуг по ремонту агрегатов и компонентов воздушных судов.

По версии следствия, с марта 2015 по апрель 2016 года руководитель предприятия систематически подписывал фиктивные акты выполненных работ, достоверно зная о том, что фактически ремонт не осуществлялся.

"Кроме того, фигурант завизировал недостоверный акт выполненных работ по ремонту агрегатов и компонентов, которые на тот момент в авиакомпании отсутствовали. В результате с расчетного счета авиапредприятия на счет обслуживающей компании незаконно перечислены денежные средства в сумме не менее 38 миллионов рублей, которыми в дальнейшем подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Попов находится в должности гендиректора около трех месяцев. Его предшественник был задержан за взятку в размере четырех миллионов рублей в конце прошлого года.

Основное направление деятельности "КрасАвиа" — выполнение внутрирегиональных и внутримуниципальных рейсов на самолетах и вертолетах в районах крайнего севера Красноярского края. В начале марта компания была акционирована.