Прокуратура выступила против ареста бывшего сенатора Дерева

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Прокуратура в среду выступила против ареста экс-сенатора Карачаево-Черкессии Вячеслава Дерева, которому грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве.

"Не поддерживаю ходатайство следствия, поскольку считаю, что следствием не представлены данные, свидетельствующие о невозможности избрания иной меры пресечения, кроме как заключение под стражу. Обращаю внимание, дело возбуждено в 2012 году, шесть лет назад, а сами события, которые вменяется Дереву, относятся к 2007-2008 годам", — сказала прокурор в Басманном суде Москвы, возражая против заключения под стражу Дерева. Она предложила суду поместить обвиняемого под домашний арест по месту регистрации.

Следователи же настаивают именно на заключении в СИЗО действующего советника главы Карачаево-Черкесии по экономическим вопросам.

Перед началом рассмотрения судьей Артуром Карповым ходатайства об аресте следователи приобщили рапорт полицейского, в котором указывается, что "Дерев симулировал болезнь при задержании". Защитники назвали данный рапорт ложным, поскольку "в деле имеется справка скорой помощи, свидетельствующая, что у Дерева был гипертонический криз, он ничего не симулировал".

"Также просим приобщить справку, в которой указано, что у Дерева было давление 185 на 105, данная справка выдана главврачом Карачаево-Черкесской горбольницы", — сказал один из адвокатов обвиняемого.

Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, Дереву, известному в родной республике бизнесмену, вменяют незаконный возврат из бюджета почти 120 миллионов рублей.

Махинации, по данным издания, расследуется уже семь лет, и ряд фигурантов — бывшие сотрудники налоговой службы — уже получили реальные сроки заключения — от четырех до 11 лет.

Изначально Дерев проходил по делу свидетелем, но 5 марта, отмечала газета, его задержали и этапировали в Москву, поскольку расследование с определенного времени было передано из МВД в центральный аппарат Следственного комитета.