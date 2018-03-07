Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Златоуста

Монтажники во время проведения работ на ЛЭП. Архивное фото

Монтажники во время проведения работ на ЛЭП. Архивное фото

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей города Златоуст Челябинской области, нарушенное в среду утром из-за повреждения воздушной линии электропередачи сильным ветром, сообщила пресс-служба ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго".

Как сообщала пресс-служба, в среду утром прохождение по Челябинской области циклона, сопровождающегося сильным порывистым ветром до 25 метров в секунду, стало причиной нарушения в работе оборудования электросетевого комплекса филиала ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго". В результате технологического нарушения в работе воздушной линии электропередачи без электроснабжения осталась часть города Златоуст — 29 тысяч человек.

"Энергетики филиала ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго" ликвидировали последствия непогоды и восстановили электроснабжение города Златоуста Челябинской области. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме", — говорится в сообщении.

Восстановление электроснабжения вели 5 аварийно-восстановительных бригад Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго" в количестве 28 человек и 10 единиц спецтехники, уточняется в сообщении.