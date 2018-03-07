СК возбудил дело после крушения Ми-8 в Чечне

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил полетов после крушения вертолета Ми-8 в Чечне, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По факту крушения вертолета Ми-8 в Чеченской республике возбуждено уголовное дело… "нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Установлено, что вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, в вертолете, который принадлежал пограничной службе, было семь человек: погибли шестеро, один получил тяжелые ранения.