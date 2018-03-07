В Тверской области автомобиль врезался в поезд

БРЯНСК, 7 мар — РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в железнодорожный состав в Тверской области, в результате чего тележка вагона сошла с рельсов, никто не пострадал, говорится в сообщении Октябрьской железной дороги.

"ДТП на железнодорожном переезде перегона Курково – Бартенево стало причиной схода тележки вагона хозяйственного поезда. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным ОЖД, авария произошла в 11.30 мск: водитель легковушки, выехавший на железнодорожный переезд при исправно работающей световой и звуковой сигнализации, въехал в хозяйственный железнодорожный состав без пассажиров.

Для ликвидации последствий ДТП на место был направлен восстановительный поезд со станции Ржев-Балтийский.

По данным регионального главка МЧС, в 14.00 мск вагон поставили на рельсы.