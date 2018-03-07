В Ленобласти мужчина, задержанный за хулиганство, умер в отделении полиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят доследственную проверку по факту гибели в отделе полиции в городе Тосно 48-летнего жителя Любани, задержанного за мелкое хулиганство, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.

Отмечается, что тело было обнаружено в помещении для содержания задержанных лиц 123-го отдела полиции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области.

"По предварительным данным, накануне вечером мужчина был доставлен в отдел полиции в городе Любань для привлечения к ответственности за совершение административного правонарушения (мелкое хулиганство), где он скончался", — говорится в сообщении.

Следователи СК РФ осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, записи с камер видеонаблюдения и изучили обстановку на месте происшествия.

В ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти, по результатам будет принято процессуальное решение по существу.