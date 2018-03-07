СК расследует более чем 30 случаев мошенничества с квартирами

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. СК России продолжает вести расследование по более чем 30 преступным эпизодам, когда мошенники убеждали хозяев квартир в Москве и Смоленске продать недвижимость для открытия совместного бизнеса и присваивали деньги себе, сообщает пресс-служба СК РФ в среду.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении семи человек, один из которых в розыске по девяти эпизодам мошенничества с квартирами в Смоленске и Москве", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает СК, фигуранты "большого" дела предлагали своим жертвам открыть совместный бизнес, для чего убеждали продать недвижимость, и впоследствии присваивали себе вырученные деньги. В рамках дела расследуется более 30 преступных эпизодов.

По данным ведомства, из "большого" дела было выделено в отдельное производство дело Марины Брусницыной, обвиняемой в причастности к незаконному лишению свободы пожилых супругов из Москвы. Сейчас расследование по нему окончено и дело передано в суд.

Пресс-служба уточняет, что в 2017 году на основании вердикта присяжных уже осудили шестерых участников организованной группы за похищение этой семьи и хищение их квартиры. Всего к уголовной ответственности привлекли 17 человек, из них 11 признаны виновными.