Под Нижним Тагилом трое подростков повредили более 40 надгробий на кладбище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Подростки повредили 41 памятник на сельском кладбище около Нижнего Тагила, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сотрудники нижнетагильского гарнизона полиции по горячим следам раскрыли погром на кладбище в селе Покровское Пригородного района, последствия которого были обнаружены 6 марта. В общей сложности неизвестные повредили 41 памятник. Вандалами оказались трое подростков-семиклассников из местной общеобразовательной школы… Их доставили в райотдел для опроса в присутствии законных представителей", — уточнил Горелых.
По его словам, подростки воспитываются в полных многодетных семьях, ранее в поле зрения полиции не попадали. Теперь они будут поставлены на профилактический учет. Кроме того, в ОВД решается вопрос о привлечении их законных представителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, а также о направлении в учебное заведение представления для организации необходимой работы с детьми.