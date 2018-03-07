Под Нижним Тагилом трое подростков повредили более 40 надгробий на кладбище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Подростки повредили 41 памятник на сельском кладбище около Нижнего Тагила, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что, как выяснилось, надгробные плиты молодые люди повредили из хулиганских побуждений.

"Сотрудники нижнетагильского гарнизона полиции по горячим следам раскрыли погром на кладбище в селе Покровское Пригородного района, последствия которого были обнаружены 6 марта. В общей сложности неизвестные повредили 41 памятник. Вандалами оказались трое подростков-семиклассников из местной общеобразовательной школы… Их доставили в райотдел для опроса в присутствии законных представителей", — уточнил Горелых.

По его словам, подростки воспитываются в полных многодетных семьях, ранее в поле зрения полиции не попадали. Теперь они будут поставлены на профилактический учет. Кроме того, в ОВД решается вопрос о привлечении их законных представителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, а также о направлении в учебное заведение представления для организации необходимой работы с детьми.