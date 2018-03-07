В трех ДТП на мосту в Ростове-на-Дону столкнулись 18 машин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Восемнадцать автомобилей столкнулись в трех ДТП на Текучевском мосту в Ростове-на-Дону в среду утром, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по Ростовской области.

"Сегодня утром примерно в одно время на мосту Текучева произошло три ДТП, в которых столкнулись в общей сложности 18 автомобилей", — сказал он. Собеседник уточнил, что вначале столкнулись девять машин, потом семь и затем еще две.

Все автомобили легковые. Во время аварий никто не пострадал. "На некоторое время в районе, где произошли ДТП, было ограничено движение. В настоящее время оно уже восстановлено", — сказал он.

По данным областного ГИБДД, аварии связаны с сильным гололедом, который образовался в Ростове-на-Дону.