Активист Гальперин получил условный срок за экстремистские призывы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы в среду приговорил к двум годам условного заключения Марка Гальперина, признав его виновным в публичным призывах к экстремизму в интернете, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.

"Суд приговорил Марка Гальперина к двум годам условно", — сказал Липцер, отметив, что активист себя виновным не считает.

Кроме того, суд запретил Гальперину два года занимать руководящие посты в общественных организациях, а также установил трехлетний испытательный срок.

По словам Липцера, защита недовольна приговором и обжалует его. На это у нее есть 10 дней.

Максимально Гальперину грозило пять лет реального лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее активист привлекался к административной ответственности за участие в митингах, в частности он получил 15 суток ареста за неповиновение полицейским на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы.