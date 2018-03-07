В Кемерово закрыли подпольный ночной клуб, где продавали наркотики

КЕМЕРОВО, 7 мар — РИА Новости. Кемеровские полицейские пресекли деятельность нелегального развлекательного заведения, в котором собирались наркоманы и продавали экстази, сообщает в среду региональный главк МВД.

"В ночном клубе, помимо танцпола и бара, имелись потайные комнаты, где посетители употребляли наркотики. На момент появления оперативников и спецназа в заведении находились более 40 человек, все они были направлены на медицинское освидетельствование. В результате у пятерых посетителей подтвердилось состояние опьянения от потребления синтетических наркотиков", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, этих пятерых привлекли к административной ответственности по статье "Потребление наркотических средств без назначения врача". Еще 11 участников вечеринки — мужчины и женщины в возрасте от 25 до 35 лет — отказались от прохождения диагностики. За это на них составили административные протоколы. Согласно санкциям соответствующей статьи КоАП РФ, им грозит до 5 тысяч рублей штрафа или до 30 суток административного ареста.

"В числе лиц, употреблявших наркотики, находился и владелец заведения. Полицейским 30-летний задержанный рассказал, что арендовал и оборудовал помещение специально для организации частных вечеринок. При этом юридически данную деятельность он никак не оформил. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения", — отметили в ГУМВД.

Кроме того, задержана сотрудница нелегального заведения, которая, как выяснили полицейские, продавала клиентам экстази. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.