В Ростове-на-Дону неизвестные пытались убить мужчину, взорвав его Mercedes

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Неустановленная бомба взорвалась в Ростове-на-Дону, когда хозяин автомобиля Mercedes открывал дверь своей машины, сообщает Следственный комитет РФ.
"В Ростове-на-Дону следователи СК РФ возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту срабатывания неустановленного взрывного устройства при открытии водительской двери автомобиля Mercedes", — говорится в сообщении.
В каком состоянии находится раненый, неясно. Кто он по профессии, также пока не сообщается.
Судя по выложенной в Telegram-канал ведомства фотографии задней части машины, внешне автомобиль повреждений не имеет, то есть взрыв был не такой силы, чтобы уничтожить все авто.