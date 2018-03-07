В Ростове-на-Дону неизвестные пытались убить мужчину, взорвав его Mercedes

Автомобиль «Мерседес» на улице грода Ростов после срабатывания неустановленного взрывного устройства при открытии водительской двери

Автомобиль «Мерседес» на улице грода Ростов после срабатывания неустановленного взрывного устройства при открытии водительской двери

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Неустановленная бомба взорвалась в Ростове-на-Дону, когда хозяин автомобиля Mercedes открывал дверь своей машины, сообщает Следственный комитет РФ.

Сейчас мужчина находится в больнице, преступника или преступников ищут. Мотивы выясняются.

"В Ростове-на-Дону следователи СК РФ возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту срабатывания неустановленного взрывного устройства при открытии водительской двери автомобиля Mercedes", — говорится в сообщении.

В каком состоянии находится раненый, неясно. Кто он по профессии, также пока не сообщается.

Судя по выложенной в Telegram-канал ведомства фотографии задней части машины, внешне автомобиль повреждений не имеет, то есть взрыв был не такой силы, чтобы уничтожить все авто.