В Петербурге гендиректора ломбарда заперли в гардеробе и ограбили

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Четверо злоумышленников напали в Петербурге на гендиректора ломбарда и, заперев его семью в гардеробе, ограбили его квартиру и ломбард, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Минувшим утром четверо преступников обманом проникли в квартиру гендиректора ломбарда и, связав членов его семьи, похитили деньги и драгоценности, а затем совершили хищение в ломбарде", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 32-летний мужчина обратился в полицию Выборгского района 6 марта. Он рассказал, что злоумышленники прошли в его квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов. Угрожая пистолетом, они связали ему руки и ноги, закрыли в гардеробе 57-летнюю мать, 33-летнюю жену и 4-летнего сына. Затем неизвестные похитили 717 тысяч рублей, 14 тысяч долларов, ювелирные изделия, а также ключи и документы от автомобилей "Ауди" и "Фольксваген". После этого двое из преступников выехали в ломбард на набережной канала Грибоедова, где по телефонному звонку потерпевшего работник кассы передал им 450 тысяч рублей и десять наручных часов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой), максимальная санкция – восемь лет лишения свободы.