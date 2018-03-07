Эксперт рассказал о шансах раненной тигрицы вернуться в природу

ХАБАРОВСК, 7 мар — РИА Новости. Тигрица из Хабаровского края, которую кто-то ранил картечью и оставил умирать, имеет мало шансов вернуться в природу, сообщает центр "Амурский тигр".

Тигрицу накануне нашли на территории природного заказника "Матайский": зверь был ранен картечью в бедро, хвост и живот. Сегодня животное прооперировали в приморском центре реабилитации "Тигр". Полиция ищет того или тех, кто стрелял в хищницу.

Сейчас тигрица находится в тяжелом состоянии в специальном карантинном боксе, где за ней еще три дня будут наблюдать врачи. Ей понадобиться вторая операция. К консультациям привлекут московских ветеринаров.

"К сожалению, вероятнее всего, потребуется остеопластика (наращивание зубов). Это великолепная взрослая тигрица (пять-шесть лет), в очень хорошей форме, вероятнее всего, уже рожавшая. Но шансов вернуться в природу у этого зверя практически нет", — заявил начальник отдела Амурского филиала WWF России Павел Фоменко, которого цитирует пресс-служба.

О раненом тигре на телефон горячей линии Хабаровского края накануне сообщили неравнодушные водители лесовозов – они увидели зверя лежащим на дороге. Уже на месте специалисты нашли кровавые лежки вдоль дороги и следы тигрицы, по которым ее и удалось найти.

"По следам было видно, что тигр ранен, идет тяжело, на трех лапах. Далеко уйти он не мог физически. Примерно в 300 метрах от дороги мы его и обнаружили. Произвели все необходимые мероприятия по обездвиживанию животного, которого впоследствии передали приморским коллегам", — приводятся в сообщении слова сотрудника Минприроды Хабаровского края Юрия Колпака.