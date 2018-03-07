На трассе "Дон" произошло ДТП, есть жертвы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар — РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.

Авария произошла на 869 километре трассы. По предварительным данным, 39-летний водитель Mercedes Sprinter не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с "КамАЗом" под управлением 33-летнего мужчины. После чего Lada Largus, следующая в том же направлении, столкнулась с Mercedes.

"В результате ДТП 63-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия, еще четыре пассажира, водитель данного транспортного средства и пассажир Lada Largus доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.