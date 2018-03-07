Житель Брянской области, избивавший детей, пойдет под суд

ВОРОНЕЖ, 7 мар — РИА Новости. Житель Брянской области предстанет перед судом за истязание трех детей своей сожительницы, которых он бил, отнимал еду и не пускал домой, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

В отношении 39-летнего жителя Почепского района было возбуждено дело по статьям "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним" и "истязание заведомо несовершеннолетних". Санкция данных статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

"По версии следствия, мужчина проживал совместно с сожительницей и тремя малолетними детьми в возрасте от четырех до восьми лет. Злоупотребляя спиртными напитками, заработанные деньги он предпочитал тратить на алкоголь. В состоянии опьянения глава семейства мог позволить себе отобрать у детей еду, поэтому они старались принимать пищу, когда он заснет", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, со временем нетрезвый мужчина стал бить не только сожительницу, но и детей — с ноября прошлого года их избиение стало для него "нормой".

"Опасаясь оставаться наедине с отцом, зачастую дети приходили к матери на ферму и там дожидались, пока она закончит свою работу. По возвращению домой их ждала запертая изнутри дверь. Чтобы ее открыть, один из сыновей вынужден был проникать в помещение через форточку", — отмечает следствие.

По его данным, женщина как могла защищала детей и в январе обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в суд. Совершение преступлений в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность", — констатирует управление СК РФ по региону.