В Кировской области осудили мужчину, отрезавшего голову сожительнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Суд Советского района Нижнего Новгорода приговорил 38-летнего жителя Кировской области, который убил и обезглавил свою знакомую, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области.

По информации следствия, в конце августа 2017 года в квартире в Нижнем Новгороде нетрезвый мужчина в ходе ссоры задушил 41-летнюю женщину. Чтобы скрыть следы, он отчленил от тела голову и вынес ее из квартиры, спрятав в одном из мусорных контейнеров. Также он похитил из квартиры паспорт погибшей, после чего скрылся.

Тело женщины было обнаружено 7 сентября, когда соседи по лестничной клетке пожаловались на резкий запах в подъезде и вызвали специалистов. В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме и был заключен под стражу.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении СУСК.